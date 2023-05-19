На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинуло три жителі
Удень 19 травня ворог гатив по Юнаківській сільській громаді Сумської області. Унаслідок обстрілу війська РФ загинуло щонайменше три мирні жителі
Про це інформує Сумська ОВА.
"Сьогодні близько опівдня в Юнаківській громаді внаслідок обстрілів загинули три цивільні особи", - пише пресслужба.
Повідомляється, що обставини загибелі жителів з'ясовують.
Водночас ворог не припиняв обстріли уранці та вночі.
Росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння, відбулося 28 вибухів. Вели вогонь по Середино-Будській, Юнаківській та Путивльській громадах.
Армія РФ гатила з мінометів, артилерії й автоматичного гранатомета.
- У ніч з 13 на 14 травня російська армія обстрілювала Сумську, Харківську та Дніпропетровську області, унаслідок чого було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та ЦНАП, є постраждалі.
- 16 травня у Сумській області прогриміло понад 112 вибухів внаслідок російських обстрілів.
- У четвер, 18 травня, російські терористи 10 разів обстріляли Сумщину.
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