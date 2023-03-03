На Сумщині затримали настоятеля УПЦ (МП), який передавав ФСБ дані про дислокацію ЗСУ

Про це інформує СБУ.

Зловмисником виявився настоятель одного з храмів УПЦ (МП) в Шосткинському районі на Сумщині. ФСБ завербувало його у вересні 2022 року.

Одним із завдань чоловіка був збір інформації про дислокацію українських військових на території регіону. Так він, зокрема, намагався виявити місця базування складів з артилерійським озброєнням та командних пунктів ЗСУ. Для цього він приховано робив фото та відео українських об'єктів під час того, як об'їжджав прикордонну територію Сумщини. Також зловмисник збирав персональні дані керівників місцевих правоохоронців і органів влади.

Загарбникам розвіддані необхідні були для здійснення ракетних і масованих артилерійських атак по Сумщині. Також вони використовували їх для здійснення диверсійних вилазок.

Працівники СБУ затримали російського агента на спробі передачі ворогові закритих відомостей про посадовців місцевих військових адміністрацій. За даними СБУ, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточення. Для комунікації з агресором він використовував анонімні месенджери. де із зазначенням геолокації передавав зібрані розвіддані.

Під час обшуків за адресою проживання та в храмі у зловмисника виявили:

мобільні телефони із доказами листування з ФСБ;

проросійську літературу.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і утримують його під вартою.