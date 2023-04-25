На Свердловщині відразу три масштабні пожежі: евакуйовано зеків з туберкульозом та ВІЛ-СНІД
У вівторок, 25квітня, великі пожежі сталися відразу у трьох селищах у Свердловській області Росії – в одному з них евакуйовано хворих на туберкульоз та ВІЛ-СНІД
Про це повідомляють російські видання, з посиланням на МНС РФ.
Великі пожежі спалахнули у двох свердловських селищах – Вісім, там горять близько 10 будинків, та Тайожний, де вогонь охопив понад 20 будинків, у тому числі 16 житлових.
Пожежу в селищі Сосьва гасять кілька десятків людей, вогнем пошкоджено близько 20 приватних будинків, повідомила пресслужба МНС РФ.
"До гасіння пожежі залучено 60 осіб та 15 одиниць техніки. На місці працює вертоліт Мі-8 МНС Росії. Вогнем пошкоджено близько 20 приватних будинків", - йдеться у повідомленні.
За однією з версій, полум'я перекинулося з пилорами, що спалахнула.
За повідомленням правоохоронців пожежа у селищі Сосьва виникла поблизу лікувально-виправного закладу (ЛВУ-23), його вогнище знаходиться в самому селищі. За попередніми даними пожежі безпосередньо на території колонії немає.
Проте телеграм-видання "База" зазначає, що пожежею охоплено 50 будинків. Також вогонь перекинувся на виправну колонію, яка, імовірно, згорить.
"240 ув'язнених із лікувально-виправної установи провели вулицями селища Сосьва. Зеки, хворі на туберкульоз та ВІЛ, були змушені залишити ЛВУ-23 під наглядом озброєних співробітників закладу та службових собак, бо вогонь підібрався близько до будівлі установи — не виключено, що ЛВУ-23 у результаті згорить".
- Нагадаємо, 7 березня в Москві палала будівля столичного МВС, співробітників евакуювали, про жертв і постраждалих не повідомляли.
- У тимчасово окупованому Криму, в Керчі, 15 березня повідомляли про пожежу на території колишнього залізорудного комбінату.
- 24 березня горів науково-виробничий комплекс заводу в місті Араміль Свердловської області
- 5 квітня у Москві сталася пожежа в одній із будівель міністерства оборони РФ. Причиною займання спершу назвали аварійний стан електромережі. А згодом уточнили, що пожежу спричинило займання чайника.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.52
Купівля 37.52Продаж 38.16
-
EUR
Купівля 41.03Продаж 41.96
- Актуальне
- Важливе