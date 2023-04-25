Про це повідомляють російські видання, з посиланням на МНС РФ.

Великі пожежі спалахнули у двох свердловських селищах – Вісім, там горять близько 10 будинків, та Тайожний, де вогонь охопив понад 20 будинків, у тому числі 16 житлових.

Пожежу в селищі Сосьва гасять кілька десятків людей, вогнем пошкоджено близько 20 приватних будинків, повідомила пресслужба МНС РФ.

"До гасіння пожежі залучено 60 осіб та 15 одиниць техніки. На місці працює вертоліт Мі-8 МНС Росії. Вогнем пошкоджено близько 20 приватних будинків", - йдеться у повідомленні.

За однією з версій, полум'я перекинулося з пилорами, що спалахнула.

За повідомленням правоохоронців пожежа у селищі Сосьва виникла поблизу лікувально-виправного закладу (ЛВУ-23), його вогнище знаходиться в самому селищі. За попередніми даними пожежі безпосередньо на території колонії немає.

Проте телеграм-видання "База" зазначає, що пожежею охоплено 50 будинків. Також вогонь перекинувся на виправну колонію, яка, імовірно, згорить.

"240 ув'язнених із лікувально-виправної установи провели вулицями селища Сосьва. Зеки, хворі на туберкульоз та ВІЛ, були змушені залишити ЛВУ-23 під наглядом озброєних співробітників закладу та службових собак, бо вогонь підібрався близько до будівлі установи — не виключено, що ЛВУ-23 у результаті згорить".

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