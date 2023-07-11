На Таврійському напрямку ліквідовано 2 роти окупантів, 7 складів та 14 одиниць техніки
На Таврійському напрямку за останню добу російські загарбники втратили вбитими та пораненими майже дві роти, знищено 14 одиниць техніки та 7 складів
Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомив у Телеграмі.
"На Таврійському напрямку тривають бої. Протягом минулої доби ворог 27 разів атакував наші позиції та здійснив 668 обстрілів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1418 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - ідеться у повідомленні.
Знищено 14 одиниць військової техніки росіян. Зокрема, 6 ББМ, МТЛБ, гаубиця 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", гармата 2А36 "Гіацинт-Б" та автомобільна техніка. Також було знищено сім складів боєприпасів ворога.
- Минулої доби ворог здійснив 52 обстріли Херсонщини. Через російський обстріл Херсона постраждав мирний мешканець.
- Удень 11 липня російська окупаційна армія вдарила градами по Софіївці на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка і дістав поранення чоловік.
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