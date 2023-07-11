На Таврійському напрямку ліквідовано 2 роти окупантів, 7 складів та 14 одиниць техніки

Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомив у Телеграмі.

"На Таврійському напрямку тривають бої. Протягом минулої доби ворог 27 разів атакував наші позиції та здійснив 668 обстрілів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1418 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - ідеться у повідомленні.

Знищено 14 одиниць військової техніки росіян. Зокрема, 6 ББМ, МТЛБ, гаубиця 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", гармата 2А36 "Гіацинт-Б" та автомобільна техніка. Також було знищено сім складів боєприпасів ворога.