На території Київщини цьогоріч зафіксували вже близько 2 тис. воєнних злочинів РФ, - Нєбитов
Андрій Нєбитов, начальник Головного управління Національної поліції у Київській області, зазначив, що сьогодні багато людей повертаються з-за кордону до своїх осель і дають нові свідчення
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ми продовжуємо фіксувати злочини армії РФ, які відбувалися не тільки на Київщині, а й по всій території України. Наприклад, маємо понад 100 кримінальних проваджень, де люди нам заявляли про злочини та втрати певного майна під час терористичного акту на Каховській ГЕС. Також й далі фіксуємо воєнні злочини російських загарбників у Київській області, бо багато людей повертається з закордону і дають нові свідчення. Для розуміння зазначу, що тільки у цьому році на Київщині ми зареєстрували понад 2 тис. воєнних злочинів, що скоїли військові російської армії", - розказав начальник Головного управління Національної поліції у Київській області.
Нєбитов додав, що на сьогодні ця робота Національної поліції продовжується.
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