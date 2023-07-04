Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми продовжуємо фіксувати злочини армії РФ, які відбувалися не тільки на Київщині, а й по всій території України. Наприклад, маємо понад 100 кримінальних проваджень, де люди нам заявляли про злочини та втрати певного майна під час терористичного акту на Каховській ГЕС. Також й далі фіксуємо воєнні злочини російських загарбників у Київській області, бо багато людей повертається з закордону і дають нові свідчення. Для розуміння зазначу, що тільки у цьому році на Київщині ми зареєстрували понад 2 тис. воєнних злочинів, що скоїли військові російської армії", - розказав начальник Головного управління Національної поліції у Київській області.

Нєбитов додав, що на сьогодні ця робота Національної поліції продовжується.