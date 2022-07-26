Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, прокурори Тернопільської обласної прокуратури направили до суду обвинувачення щодо двох так званих "волонтерів" і дружини одного з них. Зловмисники присвоїли благодійні гроші, які збирали для української армії.

"Розслідуванням встановлено, що на початку війни обвинувачені за зібрані на підтримку Збройних Сил України добровільні пожертви придбали для власного використання автомобілі Range Rover та Audi Q5, а також мобільні телефони, ювелірні вироби та інші матеріальні цінності на загальну суму близько 2 млн грн", - пише пресслужба.

Повідомляється, що фігурантів справи обвинувачують за статтею про незаконне використання благодійних пожертв для особистого збагачення під час воєнного стану (стаття 201-2, частина 3 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі поліції.

СБУ затримала хакера, який викрадав бази даних українських банків і продавав їх на платформах, що адмініструються спецслужбами РФ.

Офіс генпрокурора повідомив про підозру киянину, який збирав гроші на ЗСУ й витрачав їх на свої потреби.

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