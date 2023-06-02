Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Зафіксовано, що працівники підконтрольного окупантам "державного унітарного підприємства ДНР "Вода Донбаса"" не можуть забезпечити ремонт мереж та об’єктів водопостачання та водовідведення", - ідеться в повідомленні.

"Як повідомляє наше підпілля, причина полягає в тому, що окупаційна адміністрація ТОТ Донеччини банально розікрала кошти, виділені на ремонт інфрастуктури", - додали в ЦНС.

Також є проблема із підвозом питної води населенню окупованих міст.