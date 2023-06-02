На тимчасово окупованих територіях Донеччини бракує питної води: причини
На тимчасово окупованих територіях Донецької області бракує питної та технічної води. Росіяни розікрали гроші на ремонт інфраструктури
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Зафіксовано, що працівники підконтрольного окупантам "державного унітарного підприємства ДНР "Вода Донбаса"" не можуть забезпечити ремонт мереж та об’єктів водопостачання та водовідведення", - ідеться в повідомленні.
"Як повідомляє наше підпілля, причина полягає в тому, що окупаційна адміністрація ТОТ Донеччини банально розікрала кошти, виділені на ремонт інфрастуктури", - додали в ЦНС.
Також є проблема із підвозом питної води населенню окупованих міст.
- Раніше повідомлялося про дефіцит ліків у тимчасово окупованому Криму.
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