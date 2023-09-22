На тимчасово окупованих територіях запрацювали фейкові судові органи, - мер Мелітополя

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Зазначається, що у перші місяці російські терористи створили на тимчасово окупованій території Запорізької області силові структури, які викрадають, допитують, катують місцевих жителів.

Згодом вони почали організовувати систему колоній та тюрем, щоб було де розміщати незаконно затриманих людей.

"Відучора на ТОТ запрацювали фейкові судові органи. "Суддів" шукають по всій ерефії і не можуть набрати штат. Про правосуддя мови не йде, адже головна задача вносити вироки і відправляти у в’язниці всіх незгодним з "асвабаждєнієм", - написав Федоров.