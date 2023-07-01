Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Тема транзиту влади у Росії обговорюється. Природно, що приводом було обрано військовий заколот. Головний, хто проти цієї теми, - сам Путін. Цей транзит може піти шляхом заміни Путіна на його посаді першого посадовця. Може виникнути варіант з Лукашенко – створення союзної держави, і введення посади президента союзної держави та перехід туди Путіна зі збереженням якогось рівня влади у двох суб’єктах – Білорусі та Росії. І це змінює архітектуру влади Росії. Наприклад, якщо Путін стане президентом союзної держави, а Мішустін – головою уряду чи очільником Росії всередині союзної держави, - це змінює архітектуру влади. Тому цей переворот сприяв короткостроковим, середньостроковим та довгостроковим перспективам", - зауважив Фейгін.

За словами опозиціонера, на тлі поразки в Україні, спокуса змінити владу Росії тепер тільки зростатиме, але поразка шукає винуватців.

"Спокуса змінити стан речей у Росії, змінити владу тепер тільки зростатиме – на тлі поразки в Україні. Але поразка шукає винуватців. Поразка – це завжди прізвище, ім’я, по батькові. Інколи я чую голоси експертів, які кажуть: нічого страшного не станеться, якщо росіяни остаточно втратять окуповані території. Як це – не станеться? Уже стається, а ще ж не втратили ні Крим, ні Донбас. А якщо ЗСУ зайдуть у Крим? Ми побачимо другу серію цього військового заколоту?" - підкреслив Фейгін.

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом".

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.