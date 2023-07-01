Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією На тлі поразки в Україні, спокуса змінити владу Росії тепер тільки зростатиме, - Фейгін
Ексклюзив

На тлі поразки в Україні, спокуса змінити владу Росії тепер тільки зростатиме, - Фейгін

1 липня, 2023 субота
20:01
Війна з Росією Путін

Російський опозиціонер Марк Фейгін вважає, що приводом зміни влади у Росії був військовий заколот Пригожина

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Тема транзиту влади у Росії обговорюється. Природно, що приводом було обрано військовий заколот. Головний, хто проти цієї теми, - сам Путін. Цей транзит може піти шляхом заміни Путіна на його посаді першого посадовця. Може виникнути варіант з Лукашенко – створення союзної держави, і введення посади президента союзної держави та перехід туди Путіна зі збереженням якогось рівня влади у двох суб’єктах – Білорусі та Росії. І це змінює архітектуру влади Росії. Наприклад, якщо Путін стане президентом союзної держави, а Мішустін – головою уряду чи очільником Росії всередині союзної держави, - це змінює архітектуру влади. Тому цей переворот сприяв короткостроковим, середньостроковим та довгостроковим перспективам", - зауважив Фейгін. 

За словами опозиціонера, на тлі поразки в Україні, спокуса змінити владу Росії тепер тільки зростатиме, але поразка шукає винуватців.

"Спокуса змінити стан речей у Росії, змінити владу тепер тільки зростатиме – на тлі поразки в Україні. Але поразка шукає винуватців. Поразка – це завжди прізвище, ім’я, по батькові. Інколи я чую голоси експертів, які кажуть: нічого страшного не станеться, якщо росіяни остаточно втратять окуповані території. Як це – не станеться? Уже стається, а ще ж не втратили ні Крим, ні Донбас. А якщо ЗСУ зайдуть у Крим? Ми побачимо другу серію цього військового заколоту?" - підкреслив Фейгін. 

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу  видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом". 

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.

Новини
Білорусь
Крим
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
Луганщина
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
Запорізька область
Військові новини
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
Читайте також:
Віктор Орбан
30 червня, 2023 п'ятниця
"ЄС опиниться на межі фінансового банкрутства": Орбан закликав партнерів не давати грошей Україні
30 червня, 2023 п'ятниця
На Куп'янсько-Сватівському напрямку Силам оборони вдалося суттєво просунутися вперед, - командир роти ЗСУ Федоренко
Дональд Трамп
30 червня, 2023 п'ятниця
Трамп заявив, що Україна має віддати РФ частину територій. В ОП прокоментували
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.46
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
1 липня
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Під недремним оком совка
20:04
Сергій Наєв
Наразі переміщення ПВК Вагнера до Білорусі не зафіксовано, - Наєв
20:00
Крим - це Україна
Через перевірку речей черга перед Кримським мостом розтягнулася на 10 км. Чекати доводиться 5 годин
19:59
ДТП_ілюстративне
Внаслідок ДТП на заході Кенії загинули щонайменше 48 людей
19:44
на фото: галактика
Телескоп Euclid запустили у космос для дослідження темної енергії Всесвіту
19:40
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон, яким відтерміновує перехід на українську шкіл із викладанням мовою країни ЄС
19:38
зерно, зернова угода
Зернова ініціатива: РФ повністю зупинила реєстрацію нового флоту
19:19
ЗСУ
Ліквідованих окупантів спалюють у мобільних крематоріях без ідентифікації та обліку, - Генштаб ЗСУ
19:01
Іван Федоров, мер Мелітополя
До тимчасово окупованих Мелітополя та Генічеська прибувають нові підрозділи армії Росії, - Федоров
18:54
НМТ
Вступ-2023: розпочалася реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів
18:46
Лукашенко
Лукашенко заборонив діяльність ЗМІ з "недружніх країн"
18:42
Ексклюзив
лукашенко з путіним
Якщо Путін раптом помре, Лукашенко марить стати царем "всєя Русі", - засновник "Білого легіону" Бульба
18:39
Колишній "прокурор Криму" Андрій Фомін
Колишній "прокурор Криму" втопився у Волзі
18:36
OPINION
Дана Ярова
Хто заважає прозорій системі тилового забезпечення?
18:30
Шмигаль у США
Зростання тарифів на воду з урядом не погоджувалося й буде переглянуто, - Шмигаль
18:09
Окупанти
На Херсонщині окупанти шукають українських партизан, - рух "Атеш"
18:04
РФ утримує в заручниках українку після її відмови від російського громадянства
РФ продовжила незаконний арешт кримчанки Леніє Умерової
18:00
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін розуміє, що програв війну, - Піонтковський
17:40
Обстріл Запоріжжя
Росіяни вдарили по прифронтових селах на Запоріжжі: є загиблий та поранені
17:34
Путін
Під час заколоту Пригожина Путін відпочивав на яхті свого друга Ковальчука, - NYT
17:11
Золота дзиґа
Національна кінопремія "Золота дзиґа" опублікувала список номінантів
17:08
Дмитро Кулеба
Не повторюйте помилки Меркель, пустіть Україну в НАТО, - Кулеба звернувся до Німеччини
17:07
Іспанія підтримує вступ України до ЄС та НАТО: Зеленський і Санчес підписали спільну декларацію
17:01
Руслан Ригованов
Виступав на російському телебаченні: Міноборони відсторонило в. о. директора Департаменту ресурсного забезпечення Ригованова
16:51
Ігор Йовічевіч
"Шахтар" оголосив про звільнення Йовічевіча з посади головного тренера
16:46
ПА ОБСЄ підтримала створення спецтрибуналу щодо притягнення росіян до відповідальності за воєнні злочини
16:39
обстріл Балаклії
Росіяни завдали ударів по Балаклії, четверо людей поранено
16:21
Іспанія виділить для України €55 млн та додатково надасть 4 танки Leopard
16:15
корупція
Поліграф та 15 років з конфіскацією: в Україні буде посилено відповідальність суддів
16:15
Інфографіка
курс долара
Курс валют на 1 липня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
16:07
OPINION
Євстратій Зоря
Фігурантами справ про колаборантство є тільки священники УПЦ МП
15:46
напад з ножем
У польському Хелмі невідомий напав з ножем на українця, той помер в реанімації, - ЗМІ
15:41
на фото: прем'єр Іспанії у Верховній Раді
"Європа з вами, а ви – єдині з Європою": прем'єр Іспанії виступив у Верховній Раді
15:40
школа, вчителька
В Естонії школи, де вчителі не володіють державною мовою, штрафуватимуть на 10 тисяч євро
15:24
спека
В Україну йде спека, зокрема на півдні температура сягатиме до +35°C: прогноз погоди від Наталки Діденко
15:14
Малхаз Квіжінадзе та Джоні Одішвілі
В Україні загинули двоє ветеранів російсько-грузинської війни, які воювали в лавах ЗСУ
15:10
НАТО
"НАТО без України - не НАТО": Зеленський розповів, чому досвід України буде важливий для Альянсу
14:58
Києво-Печерська лавра
Мінкультури припинило доступ церкви Московського патріархату до приміщень Лаври, - голова спецкомісії
14:40
протести у Франції
Підпали й погроми у Франції: затримано вже понад 1 300 учасників, залучено 45 тисяч поліцейських
14:30
Ексклюзив
Михайло Мішустін
Мішустін може підписувати накази, якщо з Путіним щось станеться, - Піонтковський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV