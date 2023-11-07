На ТОТ Херсонщини окупанти мінують критичну інфраструктуру, - ГУР
У Головному управлінні розвідки повідомили, що російська армія мінує об'єкти критичної інфраструктури на тимчасово окупованій території Херсонської області
Про це інформує пресслужба ГУР.
Зазначається, що окупанти поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури закопують вибухівку.
"Відповідні дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати", - вважають у ГУР.
- Раніше у Центрі нацспротиву повідомляли, що росіяни масово мінують громадські місця на тимчасово окупованих територіях півдня України. Зокрема міну було знайдено на дитячому пляжі.
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