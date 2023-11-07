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Головна Війна з Росією На ТОТ Херсонщини окупанти мінують критичну інфраструктуру, - ГУР

На ТОТ Херсонщини окупанти мінують критичну інфраструктуру, - ГУР

7 листопада, 2023 вiвторок
08:22
Війна з Росією електроенергія

У Головному управлінні розвідки повідомили, що російська армія мінує об'єкти критичної інфраструктури на тимчасово окупованій території Херсонської області

Про це інформує пресслужба ГУР. 

Зазначається, що окупанти поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури закопують вибухівку. 

"Відповідні дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати", - вважають у ГУР. 

  • Раніше у Центрі нацспротиву повідомляли, що росіяни масово мінують громадські місця на тимчасово окупованих територіях півдня України. Зокрема міну було знайдено на дитячому пляжі. 
Україна
російська армія
Херсонщина
Енергія
окуповані території
окупанти
ГУР
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