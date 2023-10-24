Окупанти масово мінують громадські місця півдня України, – ЦНС

Про це повідомив Центр нацспротиву.

"У прибережних населених пунктах на ТОТ ворог активно мінує берегову лінію. При цьому росіяни не гребують навіть мінуванням місць громадського користування. Фото зроблено на дитячому пляжі одного з тимчасово окупованих українських міст. На ньому можна побачити протипіхотну осколкову міну МОН-50", - йдеться у повідомленні.

Фото: t.me/sprotyv_official

За словами місцевих мешканців, тенденція збільшення кількості мінно-вибухових загороджень спостерігається вздовж всього побережжя.



У ЦНС закликали жителів тимчасово окупованих територій бути пильними та обмежити пересування потенційно небезпечними місцями.

Що відомо про мінну небезпеку в Україні

У березні в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

Улітку в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь. У серпні перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

У жовтні очільник уряду Денис Шмигаль повідомляв, що близько 6 млн українців перебувають під загрозою мінної небезпеки.

Людям не радять відвідувати поля, лісосмуги та інші відкриті території, які не обстежили сапери. Особливо це стосується деокупованих територій.