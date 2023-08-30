На ТОТ Луганщини росіяни з вересня не дозволятимуть працювати таксистам без спецдозволу
Російські окупанти у так званій ЛНР вирішили із 1 вересня заборонити таксистам на легкових автомобілях працювати без спеціальних дозволів
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Зростає невдоволення у перевізників. З 1 вересня легкові таксі у "ЛНР" зможуть працювати лише за спеціальними дозволами", - йдеться у повідомленні.
За словами Лисогора, таке рішення нашвидкуруч ухвалило окупаційне "міністерство інфраструктури та транспорту". Через те, що до дедлайну залишається лише два дні, це обумовило величезні черги й сутички серед водіїв.
Як повідомляє очільник Луганської ОВА, першою умовою для одержання дозволу є наявність номерів РФ, а також відповідних документів у власників. Інші умови оголошуватимуть неофіційно й окремо кожному в місцевих окупаційних органах влади.
"Братимуть, кого вважатимуть за потрібне", - наголосив голова обласної військової адміністрації.
- Напередодні повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни проводять підготовку до проведення осінньої хвилі призову мирних мешканців на "військову службу".
- Також на тимчасово окупованих територіях Запорізької області терористи змушують всіх таксистів отримати російські паспорти до 1 вересня. В іншому випадку їм погрожують відібрати ліцензію.
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