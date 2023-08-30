На ТОТ Луганщини росіяни з вересня не дозволятимуть працювати таксистам без спецдозволу

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Зростає невдоволення у перевізників. З 1 вересня легкові таксі у "ЛНР" зможуть працювати лише за спеціальними дозволами", - йдеться у повідомленні.

За словами Лисогора, таке рішення нашвидкуруч ухвалило окупаційне "міністерство інфраструктури та транспорту". Через те, що до дедлайну залишається лише два дні, це обумовило величезні черги й сутички серед водіїв.

Як повідомляє очільник Луганської ОВА, першою умовою для одержання дозволу є наявність номерів РФ, а також відповідних документів у власників. Інші умови оголошуватимуть неофіційно й окремо кожному в місцевих окупаційних органах влади.

"Братимуть, кого вважатимуть за потрібне", - наголосив голова обласної військової адміністрації.