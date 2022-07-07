На україно-угорському кордоні затримали контрабанду техніки на $2,4 млн

Про це повідомляє пресслужба офісу генерального прокурора в телеграмі.

Правоохоронці виявили мікроавтобус, в салоні якого знаходилося понад 2800 одиниць техніки - мобільні телефони, планшети, годинники і т. д.

Транспортний засіб перетнув угорський кордон і задекларувала техніку на понад 2,4 млн доларів, однак по в'їзду в Україну водій вибрав "зелений коридор", заявивши, що у нього немає товарів для декларування.

Автомобіль виїхав із митниці без оплати необхідних платежів. Відомо, що слідчий суддя наклав арешт на всю вилучену техніку і машину, яка перевозила її.

29 червня СБУ викрила організатора каналу контрабанди цигарок на Буковині. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

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