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Головна політика На виборах Липовецького міського голови на Вінниччині лідирує Василь Авраменко, - паралельний підрахунок голосів

На виборах Липовецького міського голови на Вінниччині лідирує Василь Авраменко, - паралельний підрахунок голосів

31 жовтня, 2021 неділя
23:18
політика Василь Авраменко

На виборах Липовецького міського голови на Вінниччині за результатами паралельного підрахунку голосів на третині дільниць лідирує кандидат від "Європейської Солідарності" Василь Авраменко

Про це повідомляє "Європейська солідарність".

За підрахунком 34,29% бюлетенів він набирає 18,6% голосів.

Європейська солідарність
Вінниччина
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