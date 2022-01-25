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На відновлення Донбасу: п'ять країн Заходу наприкінці січня запустять фонд допомоги Україні на $47 млн

25 січня, 2022 вiвторок
14:53
Економіка гроші

Канада, США, Велика Британія, Швеція та Швейцарія наприкінці січня запустять фонд допомоги Україні, який наповнюватимуть на $47 мільйонів протягом трьох років

Про це в етері телеканалу "Рада" розповіла Віцепрем’єр-міністр-Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, фонд матиме назву "Партнерство за сильну Україну".

"31 січня має відбутися підписання угоди. США, Канада, Великобританія, Швейцарія та Швеція хочуть допомагати, але саме в якості партнерів. Ми вже визначилися з основними проєктами, які будуть реалізовані у 2022 році. Це проєкти з енергоефективності, зміцнення і спроможності громад. Ми зараз проводимо обговорення деталей підписання угоди. Я дуже сподіваюся, що 31 січня її буде підписано", - зазначила Верещук.

Вона додала, що виділені кошти підуть на підтримку громад, які постраждали від російської агресії, на запобігання подальшій ескалації та на підготовку до економічної та політичної реінтеграції ТОТ.

  • Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року адміністрація президента США схвалила додаткову оборонну підтримку Україні у розмірі $200 млн.
  • ЄС виділить Україні €1,2 млрд допомоги на тлі загрози вторгнення РФ.

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