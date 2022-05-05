На відновлення Сумщини уряд виділив 250 млн грн, - голова ОВА
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що Кабінет Міністрів України виділив на відновлення Сумщини 250 млн грн
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо"
"На відновлення інфраструктури Сумщини надійшло 250 грн млн. Спочатку це було урядове рішення і вже цього тижня ми отримали ці кошти на наші рахунки. Ми чекаємо від Міністерства розвитку громад та територій України порядку використання цих коштів та за якою методикою оцінювати збитки та руйнування об’єктів. Також ми чекаємо скасування певних законодавчих норм щодо експертизи для того, щоб була фактична можливість використання цих коштів. На сьогодні вже закінчуються укладені угоди та експертиза, бо ми не можемо просто брати й відновлювати будь-який інфраструктурний об’єкт", - пояснив Живицький
Живицький пояснив, що місцеві органи самоврядування складають дефектні акти, проводять експертизу руйнувань, складають кошторисну документацію, укладають договори й потім вже розпочинаються роботи по відновленню об’єктів.
"Зараз на Сумщині активно працюють ДСНС та волонтери над розбиранням завалів. Там, де є потужні голови громад, вони теж займаються питанням ліквідації наслідків обстрілів. Думаю, що з наступного тижня ми перейдемо до виконання фактичних робіт по відновленню об’єктів інфраструктури. В області дуже багато руйнувань, є також об’єкти по яким потрібно приймати складні рішення про їх реконструкцію, чи їх потрібно зносити та будувати нові", - додав Живицький.
- 3 травня по обіді голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про мінометні обстріли області.
- Держприкордонслужба заявила, що Сумщину обстріляли з території РФ.
- Уночі 4 травня на Сумщині росіяни обстріляли школу в Есманській громаді, кордон біля Юнаківки й територію поблизу Могриці
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.23
Купівля 31.23Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.85Продаж 33.73
- Актуальне
- Важливе