На відновлення Сумщини уряд виділив 250 млн грн, - голова ОВА

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо"



"На відновлення інфраструктури Сумщини надійшло 250 грн млн. Спочатку це було урядове рішення і вже цього тижня ми отримали ці кошти на наші рахунки. Ми чекаємо від Міністерства розвитку громад та територій України порядку використання цих коштів та за якою методикою оцінювати збитки та руйнування об’єктів. Також ми чекаємо скасування певних законодавчих норм щодо експертизи для того, щоб була фактична можливість використання цих коштів. На сьогодні вже закінчуються укладені угоди та експертиза, бо ми не можемо просто брати й відновлювати будь-який інфраструктурний об’єкт", - пояснив Живицький

Живицький пояснив, що місцеві органи самоврядування складають дефектні акти, проводять експертизу руйнувань, складають кошторисну документацію, укладають договори й потім вже розпочинаються роботи по відновленню об’єктів.

"Зараз на Сумщині активно працюють ДСНС та волонтери над розбиранням завалів. Там, де є потужні голови громад, вони теж займаються питанням ліквідації наслідків обстрілів. Думаю, що з наступного тижня ми перейдемо до виконання фактичних робіт по відновленню об’єктів інфраструктури. В області дуже багато руйнувань, є також об’єкти по яким потрібно приймати складні рішення про їх реконструкцію, чи їх потрібно зносити та будувати нові", - додав Живицький.