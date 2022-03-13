На Вінниччині українські військові збили ворожий безпілотник

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає Еспресо.TV.



"Сьогодні був збитий нашими військовими на території Вінницької області безпілотний літаючий апарат тактичного рівня", - сказав Борзов.



Також за його словами, наразі ситуація в регіоні спокійна, бойові дії не ведуться.

Нагадаємо, "Азовці" у Маріуполі знищили ворожу техніку та взяли полонених.