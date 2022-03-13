На Вінниччині українські військові збили ворожий безпілотник
Українські військові збили ворожий БПЛА тактичного рівня у Вінницькій області. Загалом ситуація в регіоні спокійна
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає Еспресо.TV.
"Сьогодні був збитий нашими військовими на території Вінницької області безпілотний літаючий апарат тактичного рівня", - сказав Борзов.
Також за його словами, наразі ситуація в регіоні спокійна, бойові дії не ведуться.
- Нагадаємо, "Азовці" у Маріуполі знищили ворожу техніку та взяли полонених.
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