На Вінниччині внаслідок ДТП загинула людина, серед постраждалих є діти
У неділю, 12 листопада, у Винницькій області сталася ДТП. Унаслідок цього загинула людина, ще 5 отримали поранення, серед них є діти
Про це пише ДСНС.
"Сьогодні о 15:02 рятувальників повідомили про автопригоду, що сталася поблизу Вінниці, а саме на Немирівському шосе відбулось зіткнення двох автомобілів DAEWOO LANOS та KIA OPTIMA", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 людина. Ще 5 людей, з яких 3 дитини 10, 8 і 4 років, отримали травми різного ступеня важкості.
Наразі правоохоронці з'ясовують причину ДТП.
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