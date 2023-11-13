На Вінниччині внаслідок ДТП загинула людина, серед постраждалих є діти

Про це пише ДСНС.

"Сьогодні о 15:02 рятувальників повідомили про автопригоду, що сталася поблизу Вінниці, а саме на Немирівському шосе відбулось зіткнення двох автомобілів DAEWOO LANOS та KIA OPTIMA", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 людина. Ще 5 людей, з яких 3 дитини 10, 8 і 4 років, отримали травми різного ступеня важкості.

Наразі правоохоронці з'ясовують причину ДТП.