На Вінниччині вводять режим тотальної економії електроенергії

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у своєму телеграмі.

Він зазначив, що внаслідок обстрілів інфраструктурні об'єкти зазнали серйозних руйнувань, 242 населені пункти наразі без світла.

Борзов підкреслив, що економія потрібна аби могли працювати лікарні та соціальні заклади. В іншому випадку "Вінницяобленерго" буде вимушене ввести графіки аварійних відключень.

"Прошу вінничан поставитись із розумінням. Це вимушені тимчасові обмеження", - пише він.

У Києві та Київській області з 11 жовтня ввели погодинні графіки відключення світла для балансування енергосистеми.

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