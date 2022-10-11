На Вінниччині вводять режим тотальної економії електроенергії
У Вінницькій області через удари по об'єктах енергетичної інфраструктури вводять режим тотальної економії електроенергії.
Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у своєму телеграмі.
Він зазначив, що внаслідок обстрілів інфраструктурні об'єкти зазнали серйозних руйнувань, 242 населені пункти наразі без світла.
Борзов підкреслив, що економія потрібна аби могли працювати лікарні та соціальні заклади. В іншому випадку "Вінницяобленерго" буде вимушене ввести графіки аварійних відключень.
"Прошу вінничан поставитись із розумінням. Це вимушені тимчасові обмеження", - пише він.
- У Києві та Київській області з 11 жовтня ввели погодинні графіки відключення світла для балансування енергосистеми.
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