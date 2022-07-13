На випадок руйнування інфраструктури: уряд виділив ще 1,4 млрд грн на тепло-, електро- і водопостачання
Кабмін ухвалив виділення 1,4 млрд грн на придбання запасу резервного обладнання та матеріалів, які в разі руйнування інфраструктури допоможуть забезпечити населення теплом та водою
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля, мова йде про закупівлю пересувних котелень, дизельних генераторів, систем очищення води, насосних станцій і про багато інших речей, які будуть необхідні у разі надзвичайного випадку.
"Ми розуміємо, що російська армія — це терористи, які свідомо знищують критичну інфраструктуру, об’єкти водо-, електро- й теплопостачання. Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв", — наголосив Шмигаль.
Також Уряд на виїзному засіданні в Чернігівській області 13 липня створив Оперативний штаб із забезпечення країни будівельними матеріалами.
"Штаб працюватиме по всій країні, а до його роботи будуть залучені представники всіх областей, будівельники, промисловість, урядовці. Наша мета — максимально швидка та ефективна відбудова пошкоджених об’єктів усієї інфраструктури, зокрема житла для українців»" — зазначив прем’єр.
У сумі уряд розподілив по областях уже 2,3 млрд грн для термінового відновлення критичної інфраструктури.
Як зазначає Шмигаль, зараз у пʼяти областях підготовлено технічну й проєктну документацію для відбудови 1700 об’єктів.
"Це котельні, школи, дитячі садочки, лікарні, житлові й адміністративні будівлі та багато інших інфраструктурних об’єктів. Люди повинні бачити, що всюди, де це можливо, йде відбудова", - сказав премʼєр.
- Нагадаємо, премʼєр-міністр Шмигаль заявив, що уряд виділить близько 300 млн грн на ремонт ТЕЦ в Чернігові, Охтирці та Кременчуці
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