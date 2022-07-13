Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, мова йде про закупівлю пересувних котелень, дизельних генераторів, систем очищення води, насосних станцій і про багато інших речей, які будуть необхідні у разі надзвичайного випадку.

"Ми розуміємо, що російська армія — це терористи, які свідомо знищують критичну інфраструктуру, об’єкти водо-, електро- й теплопостачання. Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв", — наголосив Шмигаль.

Також Уряд на виїзному засіданні в Чернігівській області 13 липня створив Оперативний штаб із забезпечення країни будівельними матеріалами.

"Штаб працюватиме по всій країні, а до його роботи будуть залучені представники всіх областей, будівельники, промисловість, урядовці. Наша мета — максимально швидка та ефективна відбудова пошкоджених об’єктів усієї інфраструктури, зокрема житла для українців»" — зазначив прем’єр.

У сумі уряд розподілив по областях уже 2,3 млрд грн для термінового відновлення критичної інфраструктури.

Як зазначає Шмигаль, зараз у пʼяти областях підготовлено технічну й проєктну документацію для відбудови 1700 об’єктів.

"Це котельні, школи, дитячі садочки, лікарні, житлові й адміністративні будівлі та багато інших інфраструктурних об’єктів. Люди повинні бачити, що всюди, де це можливо, йде відбудова", - сказав премʼєр.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Шмигаль заявив, що уряд виділить близько 300 млн грн на ремонт ТЕЦ в Чернігові, Охтирці та Кременчуці