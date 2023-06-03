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На виставці у Києві презентували український електропікап LUAZ

3 червня, 2023 субота
05:35
Економіка Електропікап LUAZ

У Києві на виставці Com Auto Trans презентували електропікап українського виробництва LUAZ, який вважається наступником легендарного ЛуАЗ

Про це пише "Твоя машина".

Відому українську модель вирішили відродити у вигляді компактного електричного пікапа.

Новий LUAZ вважається наступником легендарного ЛуАЗ з 70-х і 80-х років, хоча він не пов’язаний з Луцьким автозаводом.

Пікап був побудований на базі кузова китайської компанії Hebei Kaiyun Motors, але в ньому використовуються також українські компоненти, такі як рама, сидіння, скло і батарея.

Український електромобіль LUAZ буде доступний у двох версіях: дводверна "Фермер" і чотиридверна "Сіті".

Ось деякі характеристики LUAZ:

  • Довжина – 3475 мм;
  • Ширина – 1375 мм;
  • Висота – 1550 мм;
  • Колісна база – 2315 мм;
  • Маса – 510 кг.

У салоні автомобіля встановлено цифрову приладову панель і мультимедійну систему з сенсорним дисплеєм. Крім того, електромобіль ЛуАЗ оснащений задньою камерою.

На задній осі розміщений електродвигун потужністю 5 кВт (6,8 к. с.). Новий LUAZ належить до категорії L7e, що означає, що його максимальна швидкість обмежена 50 км/год. В майбутньому планується випуск повнопривідної версії.

Батарея ємністю 6,14 кВт·год забезпечує запас ходу до 100 км без необхідності зарядки. Можна встановити до трьох таких батарей, що збільшить запас ходу до 300 км.

Стартова ціна LUAZ становить 190 000 гривень, але вона не включає в себе батарею (яку можна придбати за 45 000 гривень за блок або орендувати).

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екологія
Київщина
авто
електромобіль
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