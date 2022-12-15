Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого до 15 грудня Росія втратила в Україні:

особового складу ‒ близько 96 590 (+590) осіб,

танків ‒ 2975 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5946 (+9) од,

артилерійських систем – 1943 (+12) од,

РСЗВ – 406 (+2) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1644 (+27),

крилаті ракети ‒ 592 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 (+1) од,

спеціальна техніка ‒ 172 (+1).

Нагадаємо, вранці 14 грудня Росія атакувала Київ дронами, уламками від безпілотників пошкоджено адмінбудівлю та 4 житлові будинки в Шевченківському районі. Також повідомлялось і про роботу ППО на Київщині, у Вишневому пошкоджено приватний будинок. Того ж дня моряки-прикордонники знищили російський дрон-камікадзе на Миколаївщині.

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