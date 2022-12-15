На війні в Україні за добу Росія втратила 590 окупантів, 27 безпілотників, 5 танків і 12 артсистем
За час повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 96,5 тис. загарбників, 5946 бронемашин, 2975 танків, 1644 дрони та 1943 артсистеми
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого до 15 грудня Росія втратила в Україні:
- особового складу ‒ близько 96 590 (+590) осіб,
- танків ‒ 2975 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5946 (+9) од,
- артилерійських систем – 1943 (+12) од,
- РСЗВ – 406 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1644 (+27),
- крилаті ракети ‒ 592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 (+1) од,
- спеціальна техніка ‒ 172 (+1).
Нагадаємо, вранці 14 грудня Росія атакувала Київ дронами, уламками від безпілотників пошкоджено адмінбудівлю та 4 житлові будинки в Шевченківському районі. Також повідомлялось і про роботу ППО на Київщині, у Вишневому пошкоджено приватний будинок. Того ж дня моряки-прикордонники знищили російський дрон-камікадзе на Миколаївщині.
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