Моряки-прикордонники знищили російський дрон-камікадзе на Миколаївщині

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Близько опівдня моряки-прикордонники на Миколаївщині знищили дрон-камікадзе "Ланцет", яким ворог намагався атакувати їх катер", - пишуть у "Півдні".

Оперативне командування також звітує, що наразі ситуація в зоні відповідальності стабільна і контрольована Силами оборони.

Нагадаємо, вранці 14 грудня Росія атакувала Київ дронами, уламками від безпілотників пошкоджено адмінбудівлю та 4 житлові будинки в Шевченківському районі.Також повідомлялось і про роботу ППО на Київщині, у Вишневому пошкоджено приватний будинок.

У Міністерстві внутрішніх справ дали поради українцям, як розпізнати "шахеди" та діяти при їх виявленні.

Президент України Володимир Зеленський відзвітував, що сили української ППО знешкодили усі безпілотні літальні апарати, які атакували країну ранком 14 грудня.

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