Моряки-прикордонники знищили російський дрон-камікадзе на Миколаївщині
У середу, 14 грудня, Росія заатакувала морських прикордонників дроном-камікадзе, але українці зуміли знищити безпілотник
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Близько опівдня моряки-прикордонники на Миколаївщині знищили дрон-камікадзе "Ланцет", яким ворог намагався атакувати їх катер", - пишуть у "Півдні".
Оперативне командування також звітує, що наразі ситуація в зоні відповідальності стабільна і контрольована Силами оборони.
- Нагадаємо, вранці 14 грудня Росія атакувала Київ дронами, уламками від безпілотників пошкоджено адмінбудівлю та 4 житлові будинки в Шевченківському районі.Також повідомлялось і про роботу ППО на Київщині, у Вишневому пошкоджено приватний будинок.
- У Міністерстві внутрішніх справ дали поради українцям, як розпізнати "шахеди" та діяти при їх виявленні.
- Президент України Володимир Зеленський відзвітував, що сили української ППО знешкодили усі безпілотні літальні апарати, які атакували країну ранком 14 грудня.
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