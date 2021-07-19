На Волині легковик влетів в дерево: троє людей загинули, серед них - дитина, ще дев'ятеро госпіталізовано

Про це повідомила прес-служба ДСНС.



"18 липня о 18:07 у с. Печихвости Луцького району водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом, внаслідок чого загинуло 3 особи, з них 1 дитина (2017 р.н.) та постраждало 9 осіб, з них 6 дітей (2011-2019 р.н.), яких з травмами різного ступенями тяжкості госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.



Від ДСНС залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.

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