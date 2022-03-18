На Закарпатті для переселенців встановлять тимчасові мінібудинки
У Закарпатській області для вимушено переселених людей встановлять мінібудинки
Про це повідомляє пресслужба Закарпатської облради.
"Найближчим часом час Євросоюз має на меті реалізувати благодійний проєкт і передати Україні мінібудиночки для переселенців з усіма необхідними комунікаціями. Нині потрібно на центральному рівні врегулювати питання їх правомірного ввезення на митну територію України, - зазначив очільник облради.
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За словами голови Держмитслужби, наразі немає випадків необґрунтованих простоїв гуманітарних вантажів, а Держмитслужба тісно співпрацює з різними волонтерськими організаціями задля пришвидшення пропуску першочергових потреб військових та переселенців.
- Нагадаємо, Європейська Комісія оприлюднила операційні інструкції для країн-членів з імплементації Директиви з тимчасового захисту, яку ЄС активував для надання практичної допомоги українським біженцям, що рятуються на території країн Євросоюзу від російської агресії.
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