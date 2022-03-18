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"Війна – не час, щоб бюрократи ускладнювали забезпечення людей": Зеленський доручив Кабміну максимально спростити проходження через митницю всіх товарів

18 березня, 2022 п'ятниця
16:05
Економіка Зеленський

Президент доручив Кабінету міністрів, секретарю РНБО і спікеру Верховної Ради розробити формат рішень, який має спростити процедуру перетину кордону необхідних для України речей

Про це Володимир Зеленський сказав під час відеозвернення.

"Доручив Кабінету Мміністрів, секретарю РНБО і спікеру Верховної Ради розробити такий формат рішень, який дасть змогу максимально прискорити постачання всіх необхідних товарів з-за кордону. Насамперед це стосується продуктів харчування, пального та інших товарів, які задовольняють базові потреби суспільства.Війна – не час для того, щоб бюрократи, карʼєристи з різних відомств ускладнювали забезбечення людей", - сказав Зеленський.

За його словами, при потребі, на час воєнного стану, приберуть податки і акцизи.

"Якщо для цього треба прибирати податки й акцизи на час воєнного стану, ми готові це зробити. Якщо для цього треба прибрати митників, які не розуміють завдань воєнного часу, діяти швидко, – ми це зробимо. Наші кордони повинні бути відкритими для всього, що потрібно українцям", - зазначив президент. Рішення мають підготувати до кінця дня.

Також Зеленський закликав народних депутатів висловити підтримку.

"Бо кожен зараз повинен працювати тільки на українців, тільки на нашу державу, на оборону. Не на амбіції. Не на страхи. Не на бюрократію. Все – для захисту України!", - підсумував президент.
 

 
  • Нагадаємо, на час війни і у час післявоєнної розбудови Україні потрібна нова податкова модель. Про це заявив президент України Володимир Зеленський

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2022, п'ятниця
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