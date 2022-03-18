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В ЄС оприлюднили інструкції з надання тимчасового захисту для українських біженців

18 березня, 2022 п'ятниця
16:56

Європейська Комісія оприлюднила операційні інструкції для країн-членів з імплементації Директиви з тимчасового захисту, яку ЄС активував для надання практичної допомоги українським біженцям, що рятуються на території країн Євросоюзу від російської агресії

Про це йдеться на сайті Європейської Комісії.

З початку російського військового вторгнення в Україну 24 лютого понад три мільйони людей покинули країну, з них, за оцінкою ООН, більш як половину становлять діти. У відповідь на цю безпрецедентну ситуацію ЄС погодився активувати Директиву з тимчасового захисту, яка застосовується негайно з 4 березня та пропонує негайний захист та чіткий правовий статус для мільйонів людей. Сьогодні, 18 березня, Єврокомісія представила інструкції для допомоги країнам-членам в імплементації цієї Директиви.

"Ці інструкції надають чітке визначення, на кого може поширюватися тимчасовий захист, включаючи, окрім громадян України, осіб та членів їхніх родин, що користувалися притулком або тимчасовим захистом на території України до 24 лютого, до початку війни", – йдеться в повідомленні. 

Інструкції містять тлумачення самого терміну "адекватний захист" відповідно до міжнародного законодавства, який може розглядатися як альтернатива "тимчасовому захисту", з дотриманням всіх положень Хартії ЄС із фундаментальних прав та у дусі Директиви про тимчасовий захист. Це означає повагу до людської гідності, включаючи забезпечення гідних умов для проживання та поваги до кожної людини.

Відомо, що окремий розділ інструкцій присвячений поводженню з дітьми. Зокрема, передбачається, що діти та підлітки, які прибувають на територію ЄС без супроводу дорослих, мають негайно отримувати призначену особу для представлення їхніх прав. Переміщення таких дітей до інших країн-членів здійснюватиметься за координацією з Єврокомісією. Всі діти, що рятуються від війни, незалежно від їхнього статусу, мають отримати повний захист та швидкий доступ до спеціальних прав, включаючи освіту, охорону здоров’я та психологічну допомогу.

Інструкції також роз’яснюють порядок реалізації спеціальних прав біженців, наприклад, використання дозволу на проживання біженця як дозволу на його працевлаштування на території країни перебування, та для підтвердження правового статусу в інших органах влади, а також у банківських установах для відкриття власного рахунку.

Цим документом ЄС підтвердив право біженців на свободу руху до і після видання дозволу на проживання. Зокрема, громадяни України, що мають біометричні паспорти, можуть безперешкодно рухатися територією ЄС протягом 90 днів у межах 180 днів. Після отримання дозволу на проживання такі люди, що перебувають під тимчасовим захистом, зберігають повну свободу руху.

"Інструкції передбачають порядок надання допомоги у репатріації тим людям, що не мають права залишатися в ЄС, наприклад, іноземцям, що тимчасово перебували в Україні на момент початку російської агресії. Документ визначає надання консульських послуг таким людям та порядок їх повернення в країну походження", – додають у повідомленні. 

  • Нагадаємо, від початку повномасштабного російського вторгнення понад 5 мільйонів українців – 12% населення – покинули свої домівки та стали вимушеними переселенцями. З них 3,2 млн – біженці, які виїхали за кордон і 2 млн – це внутрішньо переміщені особи.
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ЄС
біженці
біженці з України
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