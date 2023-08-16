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На Заході хочуть перемоги України, але не підтримують поразку Росії, - дипломат Огризко

16 серпня, 2023 середа
21:49
Війна з Росією Володимир Огризко

Дипломат Володимир Огризко вважає, що на Заході є окремі політичні еліти, які намагаються не допустити поразки Росії у війні проти України

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Формула дій західних політиків дуже проста - перемога України й не поразка РФ. Це цинізм у найвищому прояві, проте це факт. Навіть в адміністрації президента Байдена є люди, які цим цинізмом займаються від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Це пан Салліван та його колега по цеху директор ЦРУ Бернс. Обидва “знавці” Російської Федерації, які до цього часу не можуть зрозуміти, що цю країну не можна зробити демократичною. Це впливає і на політику США. На щастя для нас, там є люди, зокрема Блінкен та міністр оборони Остін, які чітко розуміють, що потрібно робити в національних інтересах США", - пояснив Огризко.

Дипломат додав, що на Заході існують певні групи політиків, які намагаються знайти шляхи замирення з Росією.

"Це тільки верхівка двох груп, які вниз розростаються всякими помічниками та радниками. На превеликий жаль, це є реаліями нашого часу. Теж саме стосується і Німеччини. Там теж є лідери окремих партій коаліції, які вважають, що з Росією треба замирюватись. Так, дійсно, канцлер Шольц зараз демонструє лідерські якості, проте час від часу ховається за США", - додав він.

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допомога США Україні
Контрнаступ ЗСУ
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