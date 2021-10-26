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На залізничних вокзалах України від коронавірусу вакцинували понад 8 тис. людей

26 жовтня, 2021 вiвторок
08:17
Суспільство вокзал вакцинація

Станом на 25 жовтня щеплення від коронавірусу на залізничних вокзалах країни отримали понад 8 тис. людей

Про це повідомляє пресцентр АТ "Укрзалізниця".

"Безкоштовні пункти вакцинації працюють на залізничних вокзалах Львова, Рівного, Ковеля, Івано-Франківська, Ужгорода, Чернівців, Одеси, Миколаєва, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Каменського, Маріуполя, Краматорська, Києва (два пункти), Ніжина, Коростеня, Вінниці, Хмельницького. Пасажири, які мають довідку про отримання однієї або двох доз вакцини, можуть вільно подорожувати залізничним транспортом", - зазначили в Укрзалізниці.

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Вакцинацію від COVID-19 на залізничних вокзалах розпочали 21 жовтня. Найближчим часом заплановано відкриття пунктів вакцинації на вокзалах у Тернополі та Херсоні.

"Пасажири, які з різних причин не вакцинуються, можуть подорожувати, пред’явивши негативний результати ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години. Останній можна зробити на залізничному вокзалі. Зараз точки тестування розгорнуті на 10 центральних залізничних вокзалах Києва, Львова, Харкова, Одеса, Дніпра, Запоріжжя, Мукачева, Кривого Рогу, Вінниці та Полтави (станція Полтава-Київська). Пасажири, які мають квиток, можуть зробити тест за найвигіднішою ціною - 350 грн", - додали в Укрзалізниці.

З 21 жовтня на залізничних вокзалах станом на 25 жовтня було зроблено понад 10 тис. тестів.

Незабаром заплановано відкриття пунктів вакцинації від COVID-19 на залізничних вокзалах усіх обласних центрів.

  • Нагадаємо, з 21 жовтня у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки почали діяти нові правила перевезень - до громадського транспорту пускають лише з документом про COVID-вакцинацію або з негативним результатом тесту.
  • Правила стосуються автобусних, залізничних і авіаційних міжрегіональних перевезень.
  • У першу добу нових правил перевезення Укрзалізниця не пустила у потяги 175 пасажирів без COVID-документів
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