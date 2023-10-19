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Війна з Росією: хроніка
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На Запоріжжі ліквідували "Бабая", який у 2014 році був символом війни на Донбасі

19 жовтня, 2023 четвер
10:50
Війна з Росією александр можаев "бабай"

Російського окупанта Олександра Можаєва, відомого як козак "Бабай", який був символом війни на Донбасі у 2014 році, було ліквідовано на Запоріжжі

Про це інформує офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Повідомляється, що подія відбулася вчора, 18 жовтня, ввечері на Запорізькому фронті.

Що відомо про так званого козака Бабая

Олександр Можаєв народився у 1977 році в російському місті Білоріченськ. Він був членом козацької групи "Вовча сотня" з 1990-х років. Він став відомим під час анексії Криму та війни на сході України, де він очолював "Вольчу сотню". У 2014 році Бабай покинув Донбас через розбіжності з іншими бойовиками. Його фотографія як символ "русского миру" часто використовувалася для створення аватарок, футболок, кружок, рюкзаків. Про нього також було знято пропагандистський відеокліп на пісню про Бабая, який настрашував НАТО і т.д.

Згодом Можаєв переїхав до Краснодарського краю РФ, де його засудили за марихуану. Але Бабай уникнув в’язниці, заплативши штраф. Коли Росія почала повномасштабну війну, Можаєв знову з’явився на українській території.

Новини
Росія
Донбас
ЗСУ
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