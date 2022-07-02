На Запоріжжі окупанти посварилися через награбоване та перестріляли один одного
Російські мародери влаштували в окупованому Токмаку збройну сутичку, внаслідок якої чотири окупанти загинули, а близько десяти отримали поранення
Про це повідомляє Запорізька ОВА у telegram.
За інформацією української розвідки, на тимчасово окупованих територіях збільшується кількість збройних сутичок між окупаційними військами. Їхньою причиною є міжетнічні конфлікти та розподіл награбованого майна.
"Під впливом алкогольного та наркотичного сп’яніння учасники конфліктів зі зброєю захищають награбоване. Так, поблизу населеного пункту Токмак, що тимчасово окупований ворогом, відбувся словесний конфлікт між військовослужбовцями РФ, який переріс у збройну сутичку, внаслідок якої загинуло чотири та отримали поранення близько десяти окупантів", - заявили у Запорізькій ОВА.
- 23 червня під Токмаком окупанти розібрали і викрали найбільшу в Україні сонячну електростанцію площею 96 га.
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