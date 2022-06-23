Про це повідомляє інформаційне агентство Vlasti.net з посиланням на свідчення місцевих жителів.

Стало відомо, що на Запоріжжі російські окупанти демонтували та вивезли сонячні панелі електростанції СЕС 50 МВт "Тоkmak Solar Energy", що розташована біля міста Токмак.

Зазначається, що вказана СЕС є найбільшою в Україні сонячною електростанцією. Її площа дорівнює 96 га, що за масштабами сягає близько 100 футбольних полів. Потужність станції складала 50 МВт.

За даними місцевих жителів, сонячні панелі росіяни розбирали, пакували та вивозили протягом тривалого часу.

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