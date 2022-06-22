На Запоріжжі окупанти примушують лікарів виписувати фіктивні довідки, аби "відкосити" від служби
У тимчасово окупованому місті Токмак, що на Запоріжжі, російські солдати звертаються до місцевих лікарів з вимогою надати їм довідки про нездатність продовжувати військову службу за станом здоров’я
Про це інформує Головне управління розвідки МО України.
Як повідомляє ГУР, у разі відмови окупанти погрожують медпрацівникам розправою. У разі згоди видати фіктивний документ, неприємності обіцяє окупаційна комендатура.
За даними розвідки, українські лікарі з цієї причини вимушені звільнятися, покидати рідне місто та евакуюватися на підконтрольну Україні територію.
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