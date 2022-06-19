Окупанти захопили Запорізький залізорудний комбінат, в ОВА заявляють про небезпеку зараження вод
Окупанти минулого тижня захопили Запорізький залізорудний комбінат. В обласній військовій адміністрації побоюються, що на комбінаті насосні станції припинять відкачувати воду, що може призвести до тяжких наслідків
Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха в ефірі телемарафону.
За його словами, Росія окупувала Запорізький залізорудний комбінат.
"Якщо не будуть працювати насосні станції та не будуть відкачувати воду, то за тиждень вода з 1 кілометра підніметься на відмітку -30, і це може мати важкі наслідки: зараження поверхневих вод та горизонтів залізною рудою", - сказав він.
Старух зазначив, що комбінат не працює, але це єдине в Україні підприємство, яке видобуває залізну руду з глибини 1 кілометра.
ОВА скликало комісію для вивчення ситуації і подальших кроків.
- Нагадаємо, у Мелітополі окупанти змушують студентів подавати документи у псевдоуніверситет "МГУ" та погрожують відрахуванням.
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