Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха в ефірі телемарафону.

За його словами, Росія окупувала Запорізький залізорудний комбінат.

"Якщо не будуть працювати насосні станції та не будуть відкачувати воду, то за тиждень вода з 1 кілометра підніметься на відмітку -30, і це може мати важкі наслідки: зараження поверхневих вод та горизонтів залізною рудою", - сказав він.

Старух зазначив, що комбінат не працює, але це єдине в Україні підприємство, яке видобуває залізну руду з глибини 1 кілометра.

ОВА скликало комісію для вивчення ситуації і подальших кроків.

Нагадаємо, у Мелітополі окупанти змушують студентів подавати документи у псевдоуніверситет "МГУ" та погрожують відрахуванням.

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