Росіяни створили в Мелітополі псевдоуніверситет і наказують "переоформлюватись" у ньому місцевим студентам
У Мелітополі окупанти змушують студентів подавати документи у псевдоуніверситет "МГУ" та погрожують відрахуванням
Про це розповів ректор Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного Сергій Кюрчев у фейсбуці.
"Наш університет наразі переживає важкі часи. Мелітополем ширяться чутки про відрахування студентів з ТДАТУ, якщо вони не прийдуть писати заяву у будівлю окупованого університету. Повідомляю, що всі студенти закінчили навчальний рік згідно графіку освітнього процесу та були переведені на наступний курс. Жодний студент не був відрахований", - зауважив він.
Зараз в університеті канікули. З 20 червня чотирикурсники складають атестаційний кваліфікаційний іспит. За його результатами в Запоріжжі виготовлять українські дипломи.
"Хочу звернути Вашу увагу, щоб Ви ні в якому разі не йшли у стіни псевдоуніверситету "МГУ" та не писали ніяких заяв!!! Для продовження навчання у ТДАТУ вони не потрібні! Будьте обережні, не надавайте свої особисті дані стороннім! Наголошую, що наступний 2022/2023 навчальний рік ми обов’язково розпочнемо разом за українськими програмами. Час початку і формат навчання буде визначено рішенням МОН України та безпековою ситуацією в Запорізькій області", - наголосив ректор.
-
27 травня співробітники Таврійського державного агротехнологічного університету повідомили, що в будівлю вишу увірвалися зі зброєю російські окупанти, так само сталося й у Мелітопольському педагогічному університеті.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.49
Купівля 34.49Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе