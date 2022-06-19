Про це розповів ректор Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного Сергій Кюрчев у фейсбуці.

"Наш університет наразі переживає важкі часи. Мелітополем ширяться чутки про відрахування студентів з ТДАТУ, якщо вони не прийдуть писати заяву у будівлю окупованого університету. Повідомляю, що всі студенти закінчили навчальний рік згідно графіку освітнього процесу та були переведені на наступний курс. Жодний студент не був відрахований", - зауважив він.

Зараз в університеті канікули. З 20 червня чотирикурсники складають атестаційний кваліфікаційний іспит. За його результатами в Запоріжжі виготовлять українські дипломи.

"Хочу звернути Вашу увагу, щоб Ви ні в якому разі не йшли у стіни псевдоуніверситету "МГУ" та не писали ніяких заяв!!! Для продовження навчання у ТДАТУ вони не потрібні! Будьте обережні, не надавайте свої особисті дані стороннім! Наголошую, що наступний 2022/2023 навчальний рік ми обов’язково розпочнемо разом за українськими програмами. Час початку і формат навчання буде визначено рішенням МОН України та безпековою ситуацією в Запорізькій області", - наголосив ректор.