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Росіяни створили в Мелітополі псевдоуніверситет і наказують "переоформлюватись" у ньому місцевим студентам

19 червня, 2022 неділя
16:51
війна з Росією Мелітополь

У Мелітополі окупанти змушують студентів подавати документи у псевдоуніверситет "МГУ" та погрожують відрахуванням 

Про це розповів ректор Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного Сергій Кюрчев у фейсбуці.

"Наш університет наразі переживає важкі часи. Мелітополем ширяться чутки про відрахування студентів з ТДАТУ,  якщо вони не прийдуть писати  заяву у будівлю окупованого університету. Повідомляю, що всі студенти закінчили навчальний рік згідно графіку освітнього процесу та були переведені на наступний курс. Жодний студент не був відрахований", - зауважив він.

Зараз в університеті канікули. З 20 червня чотирикурсники складають атестаційний кваліфікаційний іспит. За його результатами в Запоріжжі виготовлять українські дипломи.

"Хочу звернути Вашу увагу, щоб Ви ні в якому разі не йшли у стіни псевдоуніверситету "МГУ" та не писали ніяких заяв!!!  Для продовження навчання у ТДАТУ вони не потрібні! Будьте обережні, не надавайте свої особисті дані стороннім! Наголошую, що наступний 2022/2023 навчальний рік ми обов’язково розпочнемо разом за українськими програмами. Час початку і формат навчання буде визначено рішенням МОН України та безпековою ситуацією в Запорізькій області", - наголосив ректор.

  • 27 травня співробітники Таврійського державного агротехнологічного університету повідомили, що в будівлю вишу увірвалися зі зброєю російські окупанти, так само сталося й у Мелітопольському педагогічному університеті.

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Мелітополь
окупацiя
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