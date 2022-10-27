Про це повідомили в телеграмі Запорізької ОВА.

На Запорізькому напрямку 26 жовтня ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж доби вони вздовж усієї лінії фронту обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії.

Росіяни били по цивільній інфраструктурі в районі Запоріжжя, Малинівки, Ольгівського, Полтавки, Червоного, Оріхова, Гуляйполя, Новоданилівки, Залізничного, Малих Щербаків, Білогір'я, Новоандріївки, Дорожнянки, Малої Токмачки, Чарівного та Кам'янського.

"Надійшло 51 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - наголосили в ОВА.

Протягом 26 жовтня з тимчасово окупованої території евакуювали 112 осіб, зокрема 25 дітей.

У ніч на 27 жовтня від російських обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя, в будинках повилітали шибки.

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