На Запоріжжі окупанти за добу обстріляли 51 цивільний об'єкт
У Запорізькій області 26 жовтня росіяни пошкодили 51 об'єкт цивільної інфраструктури в районі 16 населених пунктів
Про це повідомили в телеграмі Запорізької ОВА.
На Запорізькому напрямку 26 жовтня ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж доби вони вздовж усієї лінії фронту обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії.
Росіяни били по цивільній інфраструктурі в районі Запоріжжя, Малинівки, Ольгівського, Полтавки, Червоного, Оріхова, Гуляйполя, Новоданилівки, Залізничного, Малих Щербаків, Білогір'я, Новоандріївки, Дорожнянки, Малої Токмачки, Чарівного та Кам'янського.
"Надійшло 51 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - наголосили в ОВА.
Протягом 26 жовтня з тимчасово окупованої території евакуювали 112 осіб, зокрема 25 дітей.
- У ніч на 27 жовтня від російських обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя, в будинках повилітали шибки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе