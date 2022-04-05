На Запоріжжі окупанти захопили та замінували лікарню, прогнавши медиків і пацієнтів

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.



Зазначають, що у приміщенні лікарні залишились поранені російські військові. Також повідомляють про щоденні обстріли населених пунктів Мала Токмачка та Оріхів.



"Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу у Школі мистецтв села Інженерне Пологівського району. Внаслідок обстрілів російськими окупантами загорілося горище закладу", - додають у пресслужбі.



Військова адміністрація отримала інформацію про те, що чоловікам тимчасово окупованого Мелітополя надсилають фейкові повістки на службу окупантам у так званій "народній міліції". Крім того, в місті намагаються підключати російський інтернет.

Нагадаємо, у Рубіжному Луганської області російські окупанти підірвали цистерну з азотною кислотою, жителів міста закликали позачиняти вікна та одягнути вологі маски.