На Запоріжжі окупанти захопили та замінували лікарню, прогнавши медиків і пацієнтів
У тимчасово окупованому місті Пологи Заорізької області окупанти захопили та замінували територію центральної районної лікарні. Медичному персоналу та пацієнтам заборонили перебувати у закладі
Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.
Зазначають, що у приміщенні лікарні залишились поранені російські військові. Також повідомляють про щоденні обстріли населених пунктів Мала Токмачка та Оріхів.
"Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу у Школі мистецтв села Інженерне Пологівського району. Внаслідок обстрілів російськими окупантами загорілося горище закладу", - додають у пресслужбі.
Військова адміністрація отримала інформацію про те, що чоловікам тимчасово окупованого Мелітополя надсилають фейкові повістки на службу окупантам у так званій "народній міліції". Крім того, в місті намагаються підключати російський інтернет.
- Нагадаємо, у Рубіжному Луганської області російські окупанти підірвали цистерну з азотною кислотою, жителів міста закликали позачиняти вікна та одягнути вологі маски.
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