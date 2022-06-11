Про це інформує у фейсбуці Українська асоціація студентів.

9 червня рашисти забрали голову студради з дому нібито на годину для допиту. Крім того, провели "обшук" і забрали техніку та цінні речі.

"Підло і по-звірськи було викрадено голову студентської ради Ногайського фахового коледжу ТДАТУ ім. Дмитра Моторного – Артура Ярошевського. Відбулося це на тимчасово окупованій території. Вони прийшли до нього додому, говорили, що заберуть на годину для допиту. Слідом провели обшук і забрали цінні речі та техніку", – йдеться в повідомленні.

Нині місцеперебування хлопця невідоме.

"Це безпрецедентна історія, яку не можна ігнорувати. Своєю чергою ми не обмежимося національним рівнем, про ці злочини знатиме вся Європа, зокрема країни, що входять до Європейського Союзу студентів. Викрадаючи молодь, вони намагаються зламати наше майбутнє. А у нашої країни воно обов‘язково буде, коли такі люди як Артур є в нашій Україні!" – заявили в асоціації.

Служба безпеки України отримала інформацію з тимчасово окупованих територій, що свідчить про масові викрадення чоловіків, за яких рашисти відтак вимагають викуп у родичів.

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