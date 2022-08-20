На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 29 цивільних об'єктів
У Запорізькій області 19 серпня російські загарбники зруйнували 29 цивільних об'єктів у дев'ятьох населених пунктах
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
Упродовж 19 серпня на Запорізькому напрямку ситуація суттєво не змінилась. Основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Росіяни обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту. ЗСУ дають відсіч загарбникам.
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Шевченківське, Комишуваха, Кам'янське, Юрківка, Новодарівка, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів і Гуляйполе. Надійшло 29 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.
Також 19 серпня з тимчасово окупованої території евакуювали 2829 людей, зокрема 807 дітей.
- Увечері 19 серпня на тимчасово окупованій частині Запорізької області лунали вибухи.
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