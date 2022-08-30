На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 43 цивільні об'єкти
У Запорізькій області 29 серпня окупанти знищили 43 цивільні об'єкти в 9 населених пунктах
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
На Запоріжжі ситуація за добу суттєво не змінилася. Росіяни зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж 29 серпня вони обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту. ЗСУ утримують рубежі та дають відсіч загарбникам.
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Новоданилівка, Оріхів, Гуяйполе, Малокатеринівка, Ольгівське, Полтавка, Новосілка та Малі Щербаки. Надійшло 43 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили у відомстві.
Упродовж 29 серпня із Запоріжжя еакуювали 1763 цивільних, зокрема 447 дітей.
- Уночі 30 серпня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю.
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