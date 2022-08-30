Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запоріжжі ситуація за добу суттєво не змінилася. Росіяни зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж 29 серпня вони обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту. ЗСУ утримують рубежі та дають відсіч загарбникам.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Новоданилівка, Оріхів, Гуяйполе, Малокатеринівка, Ольгівське, Полтавка, Новосілка та Малі Щербаки. Надійшло 43 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили у відомстві.

Упродовж 29 серпня із Запоріжжя еакуювали 1763 цивільних, зокрема 447 дітей.

Уночі 30 серпня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю.

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