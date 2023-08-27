На Запоріжжі сили ППО знищили два "шахеди"
Вночі 27 серпня в Запорізькій області сили ППО знищили два російських БПЛА типу Shahed-136
Про це в facebook повідомляє Повітряне командування "Схід".
"Вночі в Запорізькій області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено 2 БПЛА противника типу Shahed-136", - йдеться в публікації.
- Нагадаємо, російсько-окупаційні війська у ніч проти 27 серпня здійснили спробу чергової ракетної атаки на столицю України, однак Сили протиповітряної оборони знищили всі цілі. Внаслідок цього, в одному з районів Київщини пошкоджено 10 приватних будинків, а двоє людей зазнали поранень.
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