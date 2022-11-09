Про це у ранковому зведенні за 9 листопада передає Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження підрозділів противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. 6 листопада знищено 15 одиниць військової техніки різного типу, поранено та вбито до півтори сотні окупантів.

Своєю чергою авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 4 взводні опорні пункти, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

За минулу добу Сили оборони України на різних напрямках збили 5 безпілотників "Ланцет" та 4 - "Орлан". А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

Раніше українські бійці знищили склади з боєприпасами окупантів у Горлівці Донецької області та Сватовому, що на Луганщині.

Авіація Сил оборони протягом 7 листопада завдала по ворогу 24 удари, також ЗСУ збили ворожий літак Су-25, безпілотник "Ланцет-3" та чотири дрони "Орлан-10".

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