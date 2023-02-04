На Запоріжжі загарбники видають фінансову допомогу лише власникам паспортів РФ

Про це telegram повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Загарбники обмежують доступ до соціальної та гуманітарної допомоги на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Скоротився перелік отримувачів гуманітарної допомоги, зменшилася її кількість. Для отримання деяких видів фінансової допомоги вже вимагають паспорт РФ", - написав він.

Зокрема Федоров також додав, що соціальне вугілля попри обіцянки дають тільки кільком категоріям отримувачів, а також вигадують додаткові перешкоди для тих, хто хоче отримувати соціальну допомогу. Наприклад, змушують принести копії документів сусідів, щоб підтвердити потребу в фіндопомозі.

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Крім того, зазначається, що загарбники посилюють тиск на мешканців: беруть людей в полон, залякують, "депортують" всіх, хто не згоден з новим порядком, обмежують доступ до інформації та примушують отримувати російські паспорти.