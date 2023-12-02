На Запорізькій АЕС вночі стався блекаут: є загроза радіаційній безпеці

Про це пише Міненерго.

Зазначається, що ввечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС - Феросплавна" напругою 330 кВ, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми.

"О 02:31 годині під час повітряної тривоги знеструмлено останню лінію "Запорізька АЕС - Дніпровська" напругою 750 кВ", - йдеться у повідомленні.

Через це ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів. Найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці.

"Вона спричинена тим, що окупанти використовували його із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора і тримали в гарячому стані. Знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону, призводить до переходу реакторної установки в режим природної циркуляції. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока. Блок потребує термінового переведення до холодного стану", - пояснили в Міненерго.

Проте о 7 годині ранку фахівці поновили звʼязок з українською енергосистемою, а саме відновили роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Відомо, що це вже восьмий блекаут, який стався на ЗАЕС та міг призвести до ядерної катастрофи.