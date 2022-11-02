На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача вирішували, як відбудовувати енергоінфраструктуру України
У середу, 2 листопада, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Про це повідомили на сайті президента України.
Під час засідання обговорили процес відбудови об’єктів критичної інфраструктури України, зокрема об'єктів енергетики. Напередодні вони зазнали руйнувань унаслідок атак Російської Федерації.
Також головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті, а представники розвідки проінформували про оборонні та наступальні спроможності противника. Після цього було узгоджено наступні дії для відновлення територіальної цілісності України.
"Учасники засідання також розглянули питання забезпечення підрозділів боєкомплектом і перебіг підготовки військ до зимового періоду", - зазначають на сайті президента.
Відзначили також роботу сил ППО, які вночі відбили російську атаку дронами. Зеленський наголосив на тому, що необхідно пришвидшити роботи з метою формування ефективної системи ППО України.
- У ніч на 2 листопада українські сили ППО знищили 12 з 13 дронів, які атакували Україну.
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