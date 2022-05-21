Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Нещодавно я проїхав по півночі області, під білоруським кордоном. Там стоять наші військові. Ми будемо будувати додатково лінію оборони. Об’єдналися міста, об’єдналися мери Житомирської області для того, щоб допомогти й разом із військовими побудувати дійсно нормальну лінію оборони. Там більш менш спокійно, йде розмінування", - розповів Сухомлин.

Також міський голова додав, що поранених від ракетного удару по Малину могло бути більше.

"Це був удар по залізниці, по вокзалу Малина. Таки удари наносяться, щоб збити забезпечення та пошкодити інфраструктуру. В цей час підходив дизель електропоїзд з мирними жителями, він запізнився. Якщо удар був би на десять хвилин пізніше, жертв могло бути набагато більше. Міг бути другий Краматорськ", - наголосив Сухомлин.

У Житомирі 21 травня працює українська протиповітряна оборона, тому лунають вибухи, містян просять не ігнорувати сирени й іти до укриттів

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