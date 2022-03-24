На Житомирщині окупанти ракетами пошкодили ліцей, будинок культури і котельні, одна людина постраждала

Про це повідомили в ДСНС.



Ракети випустили о 9 годині ранку по Коростенському районі.



"24 березня близько 9:00 внаслідок ракетних ударів пошкоджено будівлю ліцею, котельню та будинок культури у с. Кирдани Коростенського району без послідуючого горіння. Загиблих та травмованих немає", – йдеться в повідомленні.

Водночас у селі Раківщина зруйновані 5 житлових будинків, а 13 пошкоджені. Також руйнувань зазнали 7 господарських будівель. Унаслідок обстрілів одна людина постраждала.

Нагадаємо, 23 березня Енергоатом повідомив про намагання російських окупаційних військ взяти штурмом місто Славутич та вбачає загрозу артобстрілу.

Того ж дня російські літаки обстріляли Лисичанськ і пошкодили багато інфраструктури й житлових будинків.