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Головна війна з Росією На Житомирщині окупанти ракетами пошкодили ліцей, будинок культури і котельні, одна людина постраждала

На Житомирщині окупанти ракетами пошкодили ліцей, будинок культури і котельні, одна людина постраждала

24 березня, 2022 четвер
14:11
війна з Росією авіаудар житомирщина

Російські військові випустили ракети по Житомирській області зранку 24 березня. Внаслідок обстрілів одна людина постраждала

Про це повідомили в ДСНС.

Ракети випустили о 9 годині ранку по Коростенському районі.

"24 березня близько 9:00 внаслідок ракетних ударів пошкоджено будівлю ліцею, котельню та будинок культури у с. Кирдани Коростенського району без послідуючого горіння. Загиблих та травмованих немає", – йдеться в повідомленні.

Водночас у селі Раківщина зруйновані 5 житлових будинків, а 13 пошкоджені. Також руйнувань зазнали 7 господарських будівель. Унаслідок обстрілів одна людина постраждала.

  • Нагадаємо, 23 березня Енергоатом повідомив про намагання російських окупаційних військ взяти штурмом місто Славутич та вбачає загрозу артобстрілу.
  • Того ж дня російські літаки обстріляли Лисичанськ і пошкодили багато інфраструктури й житлових будинків.

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Житомирська область
ракетний обстріл
війна новини
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