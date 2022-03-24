На Житомирщині окупанти ракетами пошкодили ліцей, будинок культури і котельні, одна людина постраждала
Російські військові випустили ракети по Житомирській області зранку 24 березня. Внаслідок обстрілів одна людина постраждала
Про це повідомили в ДСНС.
Ракети випустили о 9 годині ранку по Коростенському районі.
"24 березня близько 9:00 внаслідок ракетних ударів пошкоджено будівлю ліцею, котельню та будинок культури у с. Кирдани Коростенського району без послідуючого горіння. Загиблих та травмованих немає", – йдеться в повідомленні.
Водночас у селі Раківщина зруйновані 5 житлових будинків, а 13 пошкоджені. Також руйнувань зазнали 7 господарських будівель. Унаслідок обстрілів одна людина постраждала.
- Нагадаємо, 23 березня Енергоатом повідомив про намагання російських окупаційних військ взяти штурмом місто Славутич та вбачає загрозу артобстрілу.
- Того ж дня російські літаки обстріляли Лисичанськ і пошкодили багато інфраструктури й житлових будинків.
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