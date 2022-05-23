На Житомирщині зняли документальний фільм про окуповані росіянами села
У Коростені на Житомирщині відбулася презентація документальної стрічки "Темна весна" про села, окуповані росіянами
Про це повідомила Коростенська районна державна адміністрація у фейсбуці.
""Темна весна" - це документальний фільм Дмитра Січня, оснований на реаліях, які перевернули життя 24.02.2022р. не тільки в Україні, але і в Коростенському районі. Агресивне вторгнення військ РФ назавжди змінило кожного з нас", - повідомили у відомстві.
Головними героями стрічки стали мешканці окупованих сіл Народицької громади та Коростеня.
""Темна весна" принесла нам не трепет ніжних квітів дерев, не легкий порух молодої трави та надії і сподівання на майбутнє. Вона принесла східний, холодний вітер російсько-української війни. Важка історія початку війни і мрія про Перемогу нашої країни надихнули режисера фільму та тих, хто його підтримав під час зйомок", - зазначили в адміністрації.
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