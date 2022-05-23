На Житомирщині зняли документальний фільм про окуповані росіянами села

Про це повідомила Коростенська районна державна адміністрація у фейсбуці.

""Темна весна" - це документальний фільм Дмитра Січня, оснований на реаліях, які перевернули життя 24.02.2022р. не тільки в Україні, але і в Коростенському районі. Агресивне вторгнення військ РФ назавжди змінило кожного з нас", - повідомили у відомстві.

Головними героями стрічки стали мешканці окупованих сіл Народицької громади та Коростеня.

""Темна весна" принесла нам не трепет ніжних квітів дерев, не легкий порух молодої трави та надії і сподівання на майбутнє. Вона принесла східний, холодний вітер російсько-української війни. Важка історія початку війни і мрія про Перемогу нашої країни надихнули режисера фільму та тих, хто його підтримав під час зйомок", - зазначили в адміністрації.

У ніч на 23 травня в Коростені під час оголошеної повітряної тривоги було чутно звуки вибухів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb