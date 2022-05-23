У Коростені на Житомирщині було чути вибухи

Про це повідомила заступниця міського голови Наталія Чижевська у коментарі "Суспільному".

За її словами, в місті було чути звуки двох вибухів, яким передували спалахи.

Згодом було чути звуки ще одного вибуху, розповіла Чижевська.

Нагадаємо, щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу Малина на Житомирщині.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb