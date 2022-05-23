У Коростені на Житомирщині було чути вибухи
В ніч на 23 травня у Коростені під час оголошеної повітряної тривоги було чутно звуки вибухів
Про це повідомила заступниця міського голови Наталія Чижевська у коментарі "Суспільному".
За її словами, в місті було чути звуки двох вибухів, яким передували спалахи.
Згодом було чути звуки ще одного вибуху, розповіла Чижевська.
- Нагадаємо, щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу Малина на Житомирщині.
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