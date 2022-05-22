Рашисти вдруге за три дні вдарили ракетами по Малину

Про це заявив малинський міський голова Олександр Ситайло у коментарі Суспільному.

"Ракетний удар стався під час повітряної тривоги, яку оголосили на Житомирщині о 13:10", - йдеться у повідомленні.

Офіційні подробиці будуть згодом.

Попередній ракетний удар росіян по Малину мав місце о 08:30 ранку в п'ятницю, 20 травня.

Тоді постраждала залізнична інфраструктура, школа, пошта, крамниці та понад 100 житлових будинків, поранення отримали троє малинчан.

"112 постраждалих приватних будинків. Ракетами також пошкоджена одна чотириповерхівка. Окрім цього, постраждала також школа №5, вісім магазинів та приміщення поштового відділення. Попередньо п’ять будинків остаточно непридатні до проживання", - заявляв Ситайло наступного дня, 21 травня, у розмові з місцевим виданням Malyn.media.

Було пошкоджено електромережу, автомобілі.

Житомирською обласною прокуратурою розпочато провадження, про що відомство поінформувало у себе на фейсбуці.

Прокурори Малинського відділення Коростенської окружної прокуратури внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Огляд місця події проводили прокурори Малинського відділення Коростенської окружної прокуратури, слідчі Управління СБ України в області, працівники поліції, а також пожежної частини та фахівці-вибухотехніки.

Матеріали кримінального провадження передані Управлінню СБ України в області для проведення досудового розслідування.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

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