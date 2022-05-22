Рашисти вдруге за три дні вдарили ракетами по Малину
У неділю, 22 травня 2022 року, російські окупанти знову завдали ракетного удару по українському місту Малин, що на Житомирщині
Про це заявив малинський міський голова Олександр Ситайло у коментарі Суспільному.
"Ракетний удар стався під час повітряної тривоги, яку оголосили на Житомирщині о 13:10", - йдеться у повідомленні.
Офіційні подробиці будуть згодом.
Попередній ракетний удар росіян по Малину мав місце о 08:30 ранку в п'ятницю, 20 травня.
Тоді постраждала залізнична інфраструктура, школа, пошта, крамниці та понад 100 житлових будинків, поранення отримали троє малинчан.
"112 постраждалих приватних будинків. Ракетами також пошкоджена одна чотириповерхівка. Окрім цього, постраждала також школа №5, вісім магазинів та приміщення поштового відділення. Попередньо п’ять будинків остаточно непридатні до проживання", - заявляв Ситайло наступного дня, 21 травня, у розмові з місцевим виданням Malyn.media.
Було пошкоджено електромережу, автомобілі.
Житомирською обласною прокуратурою розпочато провадження, про що відомство поінформувало у себе на фейсбуці.
Прокурори Малинського відділення Коростенської окружної прокуратури внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Огляд місця події проводили прокурори Малинського відділення Коростенської окружної прокуратури, слідчі Управління СБ України в області, працівники поліції, а також пожежної частини та фахівці-вибухотехніки.
Матеріали кримінального провадження передані Управлінню СБ України в області для проведення досудового розслідування.
Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.
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